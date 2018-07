Muguruza sua, mas confirma favoritismo contra letã na estreia em Roma

A espanhola Garbiñe Muguruza confirmou o favoritismo nesta quarta-feira e venceu na estreia do Torneio de Roma. A cabeça de chave número 3 do saibro italiano, no entanto, não teve facilidade. Para seguir na competição, ela teve que virar sobre a letã Jelena Ostapenko para vencer por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/2 e 6/1.

Muguruza precisou de 1h47min para derrotar a rival, número 50 do mundo, que veio do qualifying. Depois de um início irreconhecível, a espanhola acordou a partir do segundo set e impôs seu jogo para chegar às oitavas de final do torneio, na qual vai enfrentar a alemã Julia Goerges, número 45 do mundo.

Se a cabeça de chave número 3 quase caiu, a quarta favorita da competição não resistiu e foi eliminada precocemente nesta quarta-feira. A eslovaca Dominika Cibulkova foi surpreendida e caiu diante da russa Ekaterina Makarova por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 1/6, 6/1 e 6/3.

Número 43 do ranking, Makarova precisou de 1h49min para surpreender a rival e se garantir nas oitavas de final. Agora, ela vai encarar a holandesa Kiki Bertens, cabeça de chave número 15.

Outra cabeça de chave eliminada precocemente foi a checa Barbora Strycova. Décima quarta favorita em Roma, ela foi facilmente derrotada pela suíça Timea Bacsinszky, que fez 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, e agora vai encarar a também checa Karolina Pliskova, número 3 do mundo.

Por outro lado, Venus Williams, nona cabeça de chave da competição, levou a melhor sobre a ucraniana Lesia Tsurenko por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Nas oitavas, a veterana de 36 anos vai duelar com a britânica Johanna Konta, quinta favorita na Itália.