Muguruza triunfa e vai às semifinais em Hong Kong; Svitolina é 'salva' pela chuva

Ex-número 1 do mundo, a espanhola Garbiñe Muguruza confirmou o favoritismo nesta sexta-feira e avançou às semifinais do Torneio de Hong Kong. Cabeça de chave número 4 da competição, ela derrotou a tailandesa Luksika Kumkhum por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5, e ficou a duas vitórias do título na competição asiática.

Muguruza precisou de 1h45min para confirmar a classificação. A número 13 do mundo teve problemas no serviço - concedeu duas quebras - e sofreu no segundo set, mas na reta final aproveitou pela quinta vez um break point e garantiu o triunfo sobre a 105.ª colocada do ranking.

Agora, Muguruza espera para conhecer sua adversária nas semifinais. Ela sairá do confronto entre a cabeça de chave número 1 do torneio, a ucraniana Elina Svitolina, e chinesa Qiang Wang, sexta favorita, que foi interrompido nesta sexta-feira pela chuva em Hong Kong e continuará somente no sábado.

A paralisação do confronto, aliás, "salvou" Svitolina. A número 5 do ranking, em dia irreconhecível, havia perdido o primeiro set por 6/2 e caia no segundo por 5/2, com 15/30 em seu saque, quando a chuva impediu a continuação da partida. Assim, Qiang Wang, número 24 do mundo, estará na semifinal se vencer os dois próximos pontos.

Na outra semifinal, estão duas das surpresas da competição. A chinesa Shuai Zhang, número 40 do mundo, atropelou nesta sexta a australiana Daria Gavrilova, cabeça de chave número 7, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3. Agora, vai enfrentar a ucraniana Dayana Yastremska, 102.ª do ranking, que eliminou a eslovaca Kristina Kucova também em dois sets: 7/6 (8/6) e 6/2.