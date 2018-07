Muguruza ultrapassa Sharapova e assume 3º lugar do ranking da WTA

Assim, Muguruza tem à frente dela na listagem mundial do tênis feminino agora apenas a norte-americana Serena Williams, líder disparada, com 9.945 pontos, e a romena Simona Halep, vice-líder com 5.790.

A troca de posições entre a espanhola e Sharapova foi, por sinal, a única alteração de postos no Top 10 do ranking, que é completado, pela ordem, por Petra Kvitova (RCH), Agnieszka Radwanska (POL), Angelique Kerber (ALE), Flavia Pennetta (ITA), Lucie Safarova (RCH) e Timea Bacsinszky (SUI).

Muguruza assumiu a condição de nova tenista número 3 do mundo no mesmo dia em que venceu a Safarova por 2 sets a 0 em sua estreia no Masters da WTA, torneio que reúne as melhores jogadoras do ano, exceto Serena Williams, que antecipou o fim de sua temporada para cuidar da saúde e se recuperar de lesões.

Essa é a melhor posição atingida por uma espanhola no ranking feminino do tênis mundial desde quando as ex-tenistas Arantxa Sánchez e Conchita Martínez alcançaram, respectivamente, a primeira e segunda colocações.

Já no Top 20, destaque para a evolução da norte-americana Venus Williams, que saltou da 13ª para a 11ª colocação, enquanto a dinamarquesa Caroline Wozniacki despencou justamente da 11ª posição para a 17ª. Outra ex-número do 1 do mundo, a sérvia Ana Ivanovic também amargou expressiva queda ao passar do 12º para o 16º lugar.

Brasileira mais bem colocada do ranking, Teliana Pereira caiu da 43ª para a 44ª posição, depois de ter ascendido três postos na listagem da WTA na semana passada. A número 2 do País, Beatriz Haddad Maia, também caiu nesta segunda-feira. Passou do 177º para o 186º lugar.

Confira o ranking atualizado da WTA:

1) Serena Williams (EUA), 9.945 pontos

2) Simona Halep (ROM), 5.790

3) Garbiñe Muguruza (ESP), 4.511

4) Maria Sharapova (RUS), 4.322

5) Petra Kvitova (RCH), 3.491

6) Agnieszka Radwanska (POL), 3.425

7) Angelique Kerber (ALE), 3.400

8) Flavia Pennetta (ITA), 3.252

9) Lucie Safarova (RCH), 3.221

10) Timea Bacsinszky (SUI), 3.133

11) Venus Williams (EUA), 3.091

12) Carla Suárez Navarro (ESP), 3.030

13) Karolina Pliskova (RCH), 2.955

14) Belinda Bencic (SUI), 2.900

15) Roberta Vinci (ITA), 2.655

16) Ana Ivanovic (SER), 2.645

17) Caroline Wozniacki (DIN), 2.641

18) Sara Errani (ITA), 2.525

19) Madison Keys (EUA), 2.495

20) Elina Svitolina (UCR), 2.410

44) Teliana Pereira (BRA), 1.132

186) Beatriz Haddad Maia (BRA), 269