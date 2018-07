Muguruza vence favorita em estreia no Torneio de Sofia

Uma das sensações da temporada, a espanhola Garbiñe Muguruza surpreendeu a favorita Ekaterina Makarova, da Rússia, em sua estreia no Torneio de Sofia, nesta quarta-feira. Ela derrotou a primeira cabeça de chave da competição búlgara por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1.

Com a vitória no torneio, disputado na forma de grupos, Muguruza ascendeu ao topo do Grupo Serdika. Ela divide a liderança com a italiana Flavia Pennetta ao fim desta primeira rodada - o primeiro jogo do grupo foi disputado na terça.

O Grupo Sredets contou com duas partidas nesta quarta. Na primeira, a eslovaca Dominika Cibulkova derrotou a espanhola Carla Suárez Navarro por 7/5 e 6/4. Na sequência, a alemã Andrea Petkovic bateu a búlgara Tsvetana Pironkova por 7/5 e 6/2.

Com estes resultados, Cibulkova manteve aproveitamento de 100% na competição e lidera de forma isolada a chave. Está praticamente classificada para as semifinais. Da mesma forma, a única representante búlgara do torneio tem poucas chances de avançar à próxima fase.