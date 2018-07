Muguruza vence Kerber e fica perto das semifinais do Masters da WTA

O triunfo desta quarta-feira deixou Muguruza isolada na liderança do Grupo Branco, com duas vitórias. A checa Petra Kvitova e Kerber acumulam um triunfo cada, enquanto Lucie Safarova, também da República Checa, perdeu os dois jogos que disputou.

Na última rodada da chave, Muguruza terá pela frente Kvitova, enquanto Kerber vai duelar com Safarova. Todas elas possuem chances de avançar às semifinais, mas, evidentemente, as maiores chances são da espanhola, que pode se classificar até mesmo com derrota nesta sexta-feira.

A espanhola abriu 2/0 no começo do primeiro set com uma quebra de saque logo no game inicial, mas perdeu o seu serviço no quarto game. No nono, então, Muguruza converteu um break point. Na sequência, salvou dois de Kerber para fechar a parcial em 6/4.

No segundo set, Muguruza fez 4/2 logo depois de conseguir quebra de saque no quinto game, mas perdeu o seu serviço no oitavo. A espanhola, porém, não se abalou e converteu mais um break point no nono game. Depois, chegou a desperdiçar um match-point ao cometer dupla-falta, mas conseguiu fechar a parcial novamente em 6/4.

Nesta quinta-feira, será disputada a última rodada do Grupo Vermelho do Masters da WTA com os jogos Simona Halep (Romênia) x Agnieszka Radwanska (Polônia) e Maria Sharapova (Rússia) x Flavia Pennetta (Itália). Sharapova lidera a chave com duas vitórias, Halep e Pennetta triunfaram uma vez cada e Radwanska perdeu os dois jogos que participou.