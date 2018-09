Muguruza vence na estreia em Wuhan e Ostapenko é eliminada por australiana

A espanhola Garbiñe Muguruza teve um início triunfal no Torneio de Wuhan, na China. Nesta segunda-feira, a número 14 do mundo avançou com facilidade à segunda rodada ao derrotar a belga Alison Van Uytvanck, a 52ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0.

A vitória teve ares de vingança para Muguruza, que perdeu para a belga na segunda rodada de Wimbledon. "Me sinto feliz de ter ganhado desta vez. Lembro do duelo em Wimbledon como um encontro muito difícil para mim", disse a espanhola, que naquela oportunidade tinha status de campeã no All England Club. "Sempre é bom enfrentar a pessoa que te venceu, me sinto bem quando faço algo muito melhor do que no jogo anterior".

Na segunda rodada em Wuhan, Muguruza enfrentará a suíça Viktorija Golubic, número 100 do mundo e que superou a também espanhola Sara Sorribes Tormo, 88ª colocada no ranking, por 6/3, 5/7 e 6/4, nesta segunda-feira.

Número 12 do mudo, a letã Jelena Ostapenko, campeã de Roland Garros em 2017, foi eliminada na estreia em Wuhan ao perder por 6/2 e 6/4 para a australiana Daria Gavrilova, a 33ª colocada no ranking.

Gavrilova, que conquistou apenas a segunda vitória em quarto participações no Torneio de Wuhan, rompeu cinco vezes o serviço de Ostapenko. Agora vai enfrentar a checa Barbora Strycova, número 25 do mundo, que venceu a francesa Alize Cornet por 6/3 e 6/2.

Número 17 do mundo, a australiana Ashleigh Barty, vice-campeã do Torneio de Wuhan no ano passado, derrotou por 7/5 e 6/4 a britânica Johanna Konta, a 43ª colocada no ranking. Sua próxima adversária vai ser a chinesa Saisai Zheng.

Também nesta segunda-feira, a bielo-russa Aryna Sabalenka, número 20 do mundo, derrotou a espanhola Carla Suárez Navarro por 7/6, 2/6 e 6/3, e será a rival de estreia da ucraniana Elina Svitolina em Wuhan. Já a norte-americana Madison Keys, a número 18 do mundo, derrotou a chinesa Yafan Wang (78ª) por duplo 6/3 e terá pela frente a alemã Angelique Kerber na segunda rodada.

Além disso, a croata Donna Vekic, a sérvia Aleksandra Krunic, a eslovaca Dominika Cibulkova, e a chinesa Xiyu Wang triunfaram nesta segunda-feira pela primeira rodada do Torneio de Wuhan.