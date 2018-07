Muguruza volta a surpreender e segue invicta em Sofia

Garbine Muguruza deu nesta quinta-feira mais um passo rumo às semifinais do Torneio de Sofia, na Bulgária, uma espécie de divisão inferior do Masters da WTA, reunindo da nona à 16.ª melhor tenista da temporada divididas em dois grupos. Sensação da competição até aqui, ela se manteve invicta ao vencer a italiana Flavia Pennetta, terceira cabeça de chave, por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 0/6, 6/1 e 6/1, nesta quinta-feira.

Na última quarta-feira, Muguruza já havia surpreendido ao arrasar a russa Ekaterina Makarova, primeira cabeça de chave, com parciais de 6/2 e 6/1. Perto das semifinais, ela lidera seu grupo na competição e fechará participação na primeira fase contra a francesa Alize Cornet, nesta sexta-feira. A tenista da França, por sinal, se manteve viva na briga por uma vaga na semifinal ao bater Makarova por 6/1 e 6/4.

Antes favorita, Makarova também anunciou a sua desistência da competição por causa de uma lesão. Atual 11ª colocada do ranking mundial, ela será substituída no torneio pela checa Karolina Pliskova, que nesta sexta enfrentará Pennetta.

Já a alemã Andrea Petkovic, quarta cabeça de chave, superou nesta quinta a eslovaca Dominika Cibulkova por 2 sets a 0, com 7/5 e 6/3. Essa foi a segunda vitória de Petkovic, que lidera o outro grupo da competição e se tornou a primeira tenista classificada às semifinais do torneio.