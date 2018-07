Murray abrirá exibição em Abu Dabi contra o sérvio Janko Tipsarevic

ABU DABI - A organização do Mubadala World Tennis Championship, torneio de exibição que será realizado em Abu Dabi a partir desta quinta-feira, confirmou a chave da competição que terá a participação de quatro dos cinco primeiros colocados do ranking da ATP. Entre eles está o britânico Andy Murray. Campeão olímpico nos Jogos de Londres e do US Open neste ano, ele medirá forças contra o sérvio Janko Tipsarevic em sua estreia.

Caso confirme o seu favoritismo no confronto, o atual tenista número 3 do mundo enfrentará em uma das semifinais do torneio, na sexta-feira, o espanhol Rafael Nadal, atual quarto colocado da ATP, que voltará às quadras em Abu Dabi após ficar afastado desde junho por causa de uma lesão no joelho.

Outro duelo já definido desta quinta-feira irá reunir o espanhol David Ferrer, hoje no quinto lugar do ranking mundial, e o checo Tomas Berdych, o sexto colocado. Quem levar a melhor neste duelo enfrentará na outra semifinal da competição o sérvio Novak Djokovic, atual tenista número 1 do mundo, que assim como Nadal estreará em um dos duelos que valem um lugar na decisão.

O torneio de exibição de Abu Dabi já servirá de preparação para o Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam de 2013, que começará no dia 14 de janeiro. Na competição, Murray espera fechar o melhor ano de sua carreira em grande estilo, mas Tipsarevic, hoje nono colocado do ranking mundial, se mostrou confiante de que tem chances de bater o britânico na estreia.

"Tenho certeza de que Andy tem uma multidão de fãs em Abu Dabi, mas estou ansioso pelo desafio e tenho um bom retrospecto contra ele", avisou o sérvio, que ganhou três dos oito confronto que travou com Murray até hoje no circuito profissional.

E Tipsarevic sonha até com a possibilidade de poder fazer uma final contra o seu compatriota Djokovic, embora Nadal esteja em sua rota em uma possível semifinal. Entretanto, o sérvio sabe que precisará jogar muito para ir à decisão. "Uma final contra Novak seria demais, mas tenho de encarar um jogo por vez. Andy tem tido um ano excelente e está em grande forma. Rafa vem de um longo período de inatividade, só que com certeza estará muito bem preparado", enfatizou, em declarações reproduzidas pelo site oficial do torneio de exibição de Abu Dabi.