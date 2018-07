Murray anuncia Ivan Lendl como seu novo treinador

O quarto colocado do ranking da ATP já irá começar a trabalhar com o novo comandante norte-americano, mas de origem checa, visando como primeiro objetivo maior a disputa do Aberto da Austrália, que começa no próximo dia 16.

Con Lendl, Murray espera finalmente conquistar o seu primeiro título de Grand Slam na carreira. "O impacto de Ivan sobre o tênis é incontestável. Me trará uma experiência e conhecimento de jogo que pouca gente possui, sobretudo nos grandes torneios. Estou ansioso para trabalhar com ele", disse o britânico, por meio de um comunicado.

Lendl, por sua vez, festejou a chance que terá como técnico ao lado de Murray. "Estou realmente animado por ter a oportunidade de trabalhar com Andy. Ele é um talento único e estou ansioso para ajudá-lo a alcançar os seus objetivos", ressaltou.

Nesta temporada, Murray foi à final do Aberto da Austrália e alcançou a semifinal dos outros três torneios de Grand Slam disputados no ano, depois de ter avançado à decisão do Aberto da Austrália em 2010 e do US Open em 2008.

Murray não trabalhava com um treinador fixo desde março, quando rompeu a parceria firmada com o espanhol Alex Corretja, atual capitão da equipe da Espanha na Copa Davis.