Murray arrasa Benneteau e vai às quartas em Cincinnati

CINCINNATI - Assim como Novak Djokovic, Andy Murray não teve dificuldade para garantir seu lugar nas quartas de final do Masters 1000 de Cincinnati, nesta quinta-feira. Em 1h09min de partida, o escocês arrasou o francês Julien Benneteau por duplo 6/2.

Após vencer a segunda no piso duro norte-americano, o número dois do mundo aguarda o vencedor do confronto entre o checo Tomas Berdych e o espanhol Tommy Robredo. Eles se enfrentam ainda nesta quinta. Se confirmar o favoritismo, Murray poderá ter Roger Federer ou Rafael Nadal (que enfrenta Grigor Dimitrov nesta quinta) na semifinal.

Mostrando força no saque, Murray dominou com tranquilidade o adversário desta quinta. No primeiro set, faturou duas quebras de saque e não teve o serviço ameaçado até fechar a parcial.

No segundo set, Benneteau chegou a ter um break point, mas não aproveitou a chance. O escocês, então, repetiu o roteiro do set inicial e, com mais duas quebras, venceu a parcial e o jogo com facilidade.

Antes de Murray entrar em quadra, Djokovic havia arrasado o belga David Goffin e Federer sofrera para vencer Tommy Haas de virada. Ainda nesta quinta, o norte-americano John Isner despachou o canadense Milos Raonic, novo integrante do Top 10, por 7/6 (7/5) e 6/4.