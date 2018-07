Murray arrasa Berdych e fará semifinal com Djokovic no Masters de Xangai

Horas mais cedo, o número 1 do mundo assegurou lugar na disputa por um lugar na decisão ao superar o australiano Bernard Tomic, também por 2 sets a 0, e seguir embalado rumo a mais um troféu após ter sido campeão do Torneio de Pequim no último domingo.

Murray conquistou nesta sexta a sua terceira vitória em três confrontos com Berdych nesta temporada, na qual o checo já havia sido superado pelo escocês no Aberto da Austrália e no Masters 1000 de Miami. O retrospecto do duelo entre os dois, porém, estava empatado em seis triunfos para cada um até este reencontro em Xangai.

E o britânico não deu chances para Berdych sonhar com a passagem à semifinal nesta sexta. Sem ter o saque quebrado por nenhuma vez, ele ainda converteu quatro de oito break points para avançar exibindo grande superioridade. Superioridade que ficou clara com os 87% de aproveitamento dos pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro serviço, sendo que ainda contabilizou oito aces, contra apenas três do checo.

Neste sábado, Murray e Djokovic irão se enfrentar pela 29ª vez no circuito profissional e apenas neste ano eles já mediram forças em cinco partidas. O britânico levou a melhor na última delas, na final do Masters 1000 do Canadá, mas o sérvio ganhou os quatro confrontos anteriores, sendo um deles na final do Aberto da Austrália e outro na semifinal de Roland Garros. E no retrospecto geral do duelo entre os dois, o número 1 do mundo ostenta uma vantagem de 19 vitórias e nove derrotas.