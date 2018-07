Murray arrasa Dimitrov e encara Nishikori nas quartas de final do US Open

O britânico Andy Murray contou com uma ótima atuação para se classificar às quartas de final do US Open, quarto e último Grand Slam da temporada, disputado em Nova York. Na noite de segunda-feira, o número 2 do mundo massacrou o búlgaro Grigor Dimitrov, o 24º colocado no ranking da ATP, por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/2 e 6/2, em 2 horas.

Murray vem embalado pela conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio e segue firme na luta para se garantir em sua quarta decisão de um dos torneios do Grand Slam em 2016 - foi campeão em Wimbledon -, como mostrou ser bastante possível com o desempenho apresentado na Arthur Ashe, a principal quadra do complexo de Flushing Meadows.

Nas quartas de final, em partida agendada para a próxima quarta-feira, Murray terá pela frente o japonês Kei Nishikori, número sete do mundo, que superou o croata Ivo Karlovic por 3 a 0. O britânico está em vantagem de 7 a 1 no confronto direto e venceu fácil o último duelo, pelas semifinais da Olimpíada do Rio.

O confronto com Dimitrov teve um começo equilibrado, tanto que o búlgaro teve dois break points logo no game inicial. Porém, a partir do quarto, quando o britânico conseguiu a sua primeira quebra de saque, Murray deslanchou. Fechou a primeira parcial em 6/1 e chegou a liderar por 3/0 no segundo, tendo vencido oito games consecutivos.

No terceiro set, Murray também abriu uma vantagem muito confortável, de 4/0, e fechou rapidamente o jogo, se garantindo nas quartas de final, o que já o faz superar a campanha do ano passado, quando parou nas oitavas em Nova York.

Os outros três duelos das quartas de final do US Open já estavam definidos e serão: Lucas Pouille x Gael Monfils, Novak Djokovic x Jo-Wilfried Tsonga e Juan Martin del Potro x Stan Wawrinka.

RADWANSKA ELIMINADA

Ainda na noite de segunda-feira, a polonesa Agnieszka Radwanska não teve a mesma sorte e foi eliminada em Nova York. Também na Arthur Ashe, a número 4 do mundo perdeu para a croata Ana Konjuh, a 92ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com um duplo 6/4, em 1 hora e 19 minutos.

Com esse triunfo, a croata de 18 anos atingiu às quartas de final do US Open e ampliou a sua melhor campanha nos torneios do Grand Slam - nunca havia passado da terceira rodada. A sua próxima adversária vai ser a checa Karolina Pliskova, a número 11 do mundo, campeã recentemente em Cincinnati e que passou pela norte-americana Venus Williams nas oitavas de final.

Os outros jogos das quartas de final da chave feminina do US Open serão: Roberta Vinci x Angelique Kerber, Caroline Wozniacki x Anastasija Sevastova e Serena Williams x Simona Halep.