Murray arrasa Ferrer e avança à semifinal do ATP Finals

O escocês Andy Murray não decepcionou a torcida nesta quinta-feira e garantiu sua vaga na semifinal do ATP Finals, em Londres. Ele arrasou o espanhol David Ferrer ao vencer por duplo 6/2, em apenas 1h10.

Com a vitória, Murray terminou a fase de grupos na segunda colocação da chave B, com dois triunfos e uma derrota. A liderança pertence ao suíço Roger Federer, único do grupo a vencer suas três partidas, a última delas sobre o sueco Robin Soderling, eliminado após a vitória de Murray. Ferrer foi excluído com três derrotas.

Antes de confirmar seu favoritismo nesta quinta, Murray levou um susto no início da partida. Ele perdeu o primeiro game de saque e viu Ferrer abrir 2/0 no placar. Mas o tenista local se recuperou rapidamente. Com duas quebras em sequência, ele virou o marcador e encaminhou o primeiro set.

Mais agressivo em quadra, Murray apostou nas bolas vencedoras para começar a segunda parcial na frente - foram 21 winners, contra 9 do espanhol, em toda a partida. Dessa forma, ele faturou nova quebra logo no primeiro game e abriu vantagem. Ferrer devolveu a quebra em seguida, mas, com fraco aproveitamento no serviço, perdeu o saque mais duas vezes e foi eliminado da competição.

Com a vaga garantida, Murray agora espera a definição do Grupo A para conhecer seu adversário na semifinal. O escocês poderá enfrentar o espanhol Rafael Nadal, que garantirá a primeira colocação da chave se vencer o checo Tomas Berdych na sexta. O sérvio Novak Djokovic e o americano Andy Roddick encerrarão a fase no segundo jogo do dia, a partir das 18 horas.