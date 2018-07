Murray atropela argentino e vai à 2ª rodada em Paris

Campeão em Munique e do Masters 1000 de Madri nesta temporada, encerrando com dois títulos seguidos o seu jejum de títulos no saibro em sua carreira, Andy Murray voltou a mostrar força neste tipo de piso ao estrear com vitória arrasadora em Roland Garros. Terceiro cabeça de chave em Paris, o tenista britânico venceu o argentino Facundo Arguello por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/3 e 6/1, para ir à segunda rodada do Grand Slam francês nesta segunda-feira.

Essa foi a primeira vez que Murray enfrentou Arguello, atual 137º tenista do mundo, que conseguiu dar muito pouco trabalho ao escocês. O argentino só ameaçou o saque do rival por três vezes em toda partida e converteu um break point, enquanto o britânico aproveitou seis de oito oportunidades de ganhar games no serviço contrário.

Com o triunfo obtido com tranquilidade, Murray se credenciou para enfrentar na próxima fase o vencedor da partida entre o português João Sousa e o canadense Vasek Pospisil, programada para acontecer nesta terça-feira.

Murray nunca chegou tão confiante para brigar pelo título em Roland Garros, onde nunca esteve presente na decisão, e agora espera confirmar o bom momento que vive no circuito profissional e atuando no saibro, onde antes acumulou uma série de fiascos.

Outros três cabeças de chave que foram à segunda rodada em Paris em jogos encerrados há pouco tempo em Paris foram o francês Gael Monfils, o belga David Goffin, o espanhol Tommy Robredo, o australiano Nick Kyrgios e o sérvio Viktor Troicki, respectivos 13º, 17º, 18º, 29º e 31º pré-classificados.