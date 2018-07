Murray avança à semi em Montreal e antecipa vaga no ATP Finals

Andy Murray conquistou importante vitória na madrugada deste sábado, no Masters 1000 de Montreal, no Canadá. Ao superar o francês Jo-Wilfried Tsonga por 2 sets a 0, com duplo 6/4, o tenista escocês não apenas avançou à semifinal como também se aproximou da segunda colocação do ranking e ainda sacramentou sua vaga no ATP Finals, torneio que encerra a temporada.

Exibindo grande regularidade neste ano, o britânico somou pontos suficientes para assegurar um dos oito lugares na competição que será disputada em novembro, em Londres, diante de sua torcida. Antes dele só estava classificado o número 1 Novak Djokovic, campeão do Aberto da Austrália e de Wimbledon.

A classificação com três meses de antecedência contrasta com seu desempenho na temporada passada, quando sofreu para buscar a vaga, de última hora, no torneio que reúne os oito melhores do ano. "É muito bom garantir a classificação com tanto tempo de antecedência. E é bem diferente do ano passado, quando eu tive que disputar seis torneios em seis semanas [para buscar a pontuação suficiente]. Espero me preparar melhor desta vez", comentou Murray.

Depois de Murray, os suíços Stan Wawrinka e Roger Federer estão próximos da classificação. Wawrinka foi campeão de Roland Garros e o veterano da Suíça foi vice-campeão em Wimbledon neste ano. O checo Tomas Berdych, o japonês Kei Nishikori e os espanhóis Rafael Nadal e David Ferrer completam o Top 8 do ranking da temporada neste momento.

O triunfo em Montreal neste sábado também deixou Murray perto de reassumir o segundo lugar do ranking. Agora ele está a apenas 45 pontos de Federer, que não está competindo no Canadá. Se vencer Nishikori na semifinal, o escocês garante o retorno à vice-liderança, atrás apenas de Djokovic.

Para se aproximar do sérvio, Murray precisou vencer um jogo duro contra Tsonga nesta madrugada. Contra o atual campeão no Canadá, o escocês precisou aproveitar as raras oportunidades que surgiram. Assim, obteve apenas uma quebra de saque em cada set para abrir a vantagem suficiente para vencer o jogo, em 1h39min.

Na semifinal, terá pela frente o embalado Nishikori. O atual número quatro do mundo avançou na chave ao eliminar Rafael Nadal em sets diretos, com parciais de 6/2 e 6/4.

DUPLAS

Bruno Soares e Alexander Peya conheceram nesta madrugada seus rivais na semifinal em Montreal. Brasileiro e austríaco terão pela frente os irmãos norte-americanos Bob e Mike Bryan, que venceram justamente Nadal e Fernando Verdasco por 6/3, 6/7 (5/7) e 10/8. Soares e Peya buscam o tricampeonato no Masters 1000 disputado no Canadá.

A outra semifinal terá Djokovic e seu compatriota Janko Tipsarevic contra o veterano canadense Daniel Nestor e o francês Edouard Roger-Vasselin.