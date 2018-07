Murray avança às semifinais do Torneio de Queen's

O saque foi decisivo para Murray conquistar essa vitória, tanto que o britânico fez oito aces, contra apenas dois do seu adversário na partida, e venceu 75% dos pontos disputados no seu primeiro serviço, enquanto Becker teve um aproveitamento de apenas 61%.

No primeiro set da partida, Murray conseguiu duas quebras de serviço contra apenas uma de Becker. No segundo set, com dois break points convertidos por cada tenista, o britânico chegou a estar perdendo por 4/2, mas conseguiu reagir e levou o duelo para o tie-break, vencido por ele.

Assim, Murray segue na luta pelo seu terceiro título em Queen''s - foi campeão em 2009 e 2011. Na luta por uma vaga na decisão, o tenista britânico vai enfrentar o vencedor do duelo entre o francês Jo-Wilfried Tsonga, número 7 do mundo, e o norte-americano Denis Kudla, 112º colocado no ranking da ATP.

Ex-líder do ranking da ATP, o australiano Lleyton Hewitt conquistou uma expressiva vitória nesta sexta. O número 82 do mundo avançou às semifinais do Torneio de Queen''s ao vencer o argentino Juan Martin del Potro, oitavo colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 2/6 e 6/2, em 1 hora e 39 minutos.

Na partida desta sexta, Hewitt foi impecável no primeiro set, quando conseguiu quebras de serviço no segundo e oitavo games, fechando a parcial em 6/2. Del Potro, porém, respondeu no segundo set. O argentino abriu 4/0 e igualou o duelo ao também vencer a parcial em 6/2.

Hewitt não se abateu e foi superior a Del Potro no terceiro set. O australiano quebrou o saque do argentino no quarto game e converteu outro break point no oitavo game, fechando a parcial em 6/2 e o jogo em 2 sets a 1.

Agora, Hewitt vai encarar o croata Marin Cilic, atual campeão no Torneio de Queen''s, nas semifinais. O australiano derrotou o oponente no único confronto entre eles, no torneio de tênis dos Jogos Olímpicos de Londres.