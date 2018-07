Murray avança e Del Potro é eliminado na Austrália

Com dificuldades apenas na última parcial, Murray, número 4 do mundo, derrotou o francês Vincent Millot, apenas o 267º colocado no ranking da ATP, por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/2 e 7/5, em 2 horas e 3 minutos.

Murray começou a partida abrindo 3/0, mas permitiu uma breve reação de Millot, que conseguiu uma quebra de saque para fazer 3/2. O britânico, porém, venceu três games seguidos e fechou a primeira parcial em 6/2. No segundo set, Murray conseguiu sua primeira quebra de saque no terceiro game, e, com facilidade, abriu 5/1, para depois vencer novamente por 6/2.

Millot reagiu no terceiro set, venceu quatro games consecutivos, fez 5/1 e sacava para fechar a parcial quando Murray se recuperou. O britânico venceu seis games, sendo que fez 22 pontos consecutivos, e fechou a parcial por 7/5 para se garantir na terceira rodada do Aberto da Austrália.

Com três vice-campeonatos em Melbourne, Murray segue em busca do título e na terceira rodada vai encarar o espanhol Feliciano Lopez, número 27 do mundo, que venceu o alemão Michael Berrer, 144º colocado no ranking, por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 7/6 (8/6) e 6/4.

Já Del Potro acabou sendo eliminado. O número 5 do mundo caiu na segunda rodada do Aberto da Austrália ao perder para o espanhol Roberto Bautista Agut, 62º colocado no ranking, por 3 sets a 2, com parciais de 4/6, 6/3, 5/7, 6/4 e 7/5, em 3 horas e 53 minutos.

Ousado, o espanhol disparou mais winners do que Del Potro na partida - 72 a 53 - e venceu, mesmo que tenha cometido mais erros não-forçados - 59 a 41. Assim, Bautista Agut avançou pela primeira vez para a terceira rodada de um torneio do Grand Slam. Agora, em busca de uma vaga nas oitavas de final, ele vai encarar o francês Benoit Paire, que venceu o australiano Nick Kyrgios também em cinco sets 6/7, 6/7, 6/4, 6/2 e 6/2.

O canadense Milos Raonic avançou nesta quinta-feira ao derrotar o romeno Victor Hanescu por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (11/9), 6/4 e 6/4. Seu próximo oponente vai ser o búlgaro Grigor Dimitrov, que superou o taiwanês Lu Yen-Hsun por 3 a 0, com parciais de 6/3, 6/3 e 7/6.

O francês Gilles Simon venceu o croata Marin Cilic por 3 sets a 2, com parciais de 4/6, 7/6 (7/3), 6/7 (5/7), 6/1 e 6/2, e agora vai encarar o compatriota Jo-Wilfried Tsonga, algoz do brasileiro Thomaz Bellucci. Já o russo Teymuraz Gabashvili bateu o espanhol Fernando Verdasco (7/6, 3/6, 2/6, 6/4 e 6/4) e será o adversário do russo Roger Federer na terceira rodada do Aberto da Austrália.