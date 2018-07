Murray avança em Indian Wells e Bruno Soares cai nas duplas

Dois dos principais tenistas em ação neste sábado no Masters 1000 de Indian Wells, o britânico Andy Murray e o japonês Kei Nishikori venceram seus jogos e garantiram classificação à terceira rodada do importante torneio norte-americano. Quinto cabeça de chave, o tenista asiático venceu o norte-americano Ryan Harrison por duplo 6/4. Já o jogador escocês, quarto pré-classificado, arrasou o canadense Vasek Pospisil por 6/1 e 6/3.

Com o novo triunfo, Murray se credenciou para encarar na próxima fase o alemão Philipp Kohlschreiber, que neste sábado derrotou o norte-americano Tim Smyczek, também com facilidade, por 6/3 e 6/1. Nishikori, por sua vez, medirá forças agora com o espanhol Fernando Verdasco, que eliminou o australiano James Duckworth por 6/2 e 7/6 (7/3).

Já o croata Marin Cilic, campeão do US Open, não conseguiu justificar a condição de décimo cabeça de chave diante do argentino Juan Monaco, que ganhou por duplo 6/4 e também foi à terceira rodada. O próximo rival do tenista sul-americano será o australiano Thanasi Kokkinakis, este autor da eliminação do espanhol Guillermo García-López com parciais de 7/5, 5/7 e 6/3.

Em outros jogos já encerrados no dia, o sul-africano Kevin Anderson também foi à terceira rodada ao bater o argentino Federico Delbonis por 7/5 e 6/4, enquanto o letão Ernests Gulbis eliminou o espanhol Daniel Gimeno-Traver por 6/4 e 6/1.

DUPLAS

Bruno Soares e Alexander Peya, cabeças de chave 5 da torneio de duplas do Masters de Indian Wells, voltaram a amargar uma eliminação em uma estreia nesta temporada. Batidos neste sábado pela quarta vez em uma primeira rodada no ano, o brasileiro e o austríaco desta vez foram superados pelos colombianos Juan Sebastian Cabal e Robert Farah, que venceram por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 10/8.

Com a eliminação de Soares, o Brasil agora conta com apenas um representante na disputa de duplas em Indian Wells. Trata-se de Marcelo Melo, que forma com o croata Ivan Dodig a parceria que é a segunda cabeça de chave do torneio. Eles estrearam vencendo o polonês Lukasz Kubot e o suíço Stan Wawrinka por 2 sets a 0, na última sexta-feira, e terão pela frente na próxima fase os norte-americanos John Isner e Sam Querrey.