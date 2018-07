Murray bate colombiano em estreia no Masters de Miami

O número quatro do mundo oscilou no saque e chegou a sofrer uma quebra em cada set. No entanto, compensou as falhas ao se impor no serviço do rival por três vezes no set inicial e por outras duas, na segunda parcial. A vitória foi sacramentada após 1h16min de duelo.

Na terceira rodada, Murray enfrentará o vencedor do confronto entre o canadense Milos Raonic e o francês Arnaud Clement. Os dois entram em quadra ainda nesta sexta.

A rodada terá ainda a estreia do espanhol Rafael Nadal, número dois do mundo, contra outro colombiano, Santiago Giraldo, além de Nikolay Davydenko x John Isner, David Nalbandian x Janko Tipsarevic, Tomas Berdych x Nicolas Mahut e Jo-Wilfried Tsonga x Xavier Malisse.