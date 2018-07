Murray bate eslovaco e vai às semifinais no Torneio de Shenzhen Ainda em busca da sua primeira final na atual temporada, o britânico Andy Murray está a um passo de disputar a decisão do Torneio de Shenzhen, na China, realizado sob piso rápido. Nesta sexta-feira, o número 11 do mundo se classificou para as semifinais do ATP 250 chinês ao derrotar o eslovaco Lukas Lacko por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5, em 1 hora e 19 minutos.