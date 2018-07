Murray bate Federer e encara Djokovic na final em Xangai

Na decisão, o atual bicampeão do torneio chinês vai buscar o tricampeonato diante do sérvio Novak Djokovic, que eliminou o checo Tomas Berdych, mais cedo. Contra o sérvio, Murray também vem de bons resultados. Ganhou na semifinal da Olimpíada e na decisão do US Open, no início de setembro.

No retrospecto direto contra o número dois do mundo, no entanto, Murray está em desvantagem. Soma sete vitórias e oito derrotas. Se buscar o tricampeonato, no domingo, empatará o histórico de duelos.

Federer, por sua vez, viu o escocês aumentar a vantagem no retrospecto. Agora Murray soma 10 triunfos, contra oito do suíço, que seguirá na liderança do ranking, independentemente do resultado da final de domingo. Ao alcançar as quartas de final, Federer garantiu pontuação suficiente para seguir na frente, atingindo a marca histórica de 300 semanas no topo.

O JOGO - Como aconteceu na final olímpica, em agosto, Murray começou com uma postura mais agressiva e quebrou o saque de Federer logo no primeiro game. O suíço devolveu a quebra na sequência, mas perdeu o serviço novamente ao falhar com frequência no quinto game. Cometeu três duplas faltas seguidas e viu Murray abrir vantagem no placar - no total, foram 33 erros não forçados, contra 21 do escocês.

Irregular no serviço, Federer só colocou em quadra 53% do seu primeiro saque no set inicial. Mais eficiente, o tenista britânico converteu até 87% dos pontos quando jogou com mo primeiro serviço e saiu na frente na partida.

Pressionado, Federer voltou a oscilar no início do segundo set. Chegou a salvar sete break points antes de vencer o primeiro game da parcial. Durante a disputa, o suíço chegou a ser beneficiado por uma rápida interrupção para o fechamento do teto da quadra, em razão da chuva.

Mas Murray não demorou para se impor novamente na partida. Depois de ver o rival abrir 40/0, contou com seguidos erros de Federer para virar o game e faturar a única quebra do set, fazendo 3/2. Daí em diante, o britânico manteve a consistência no fundo de quadra e nas devoluções até o duelo ser paralisado novamente por cerca de 30 minutos, quando ele se preparava para sacar para a partida.

O mau tempo, que forçou o fechamento do teto retrátil, não chegou a esfriar o ritmo do escocês. Ele voltou dos vestiários com a mesma agressividade e não teve problemas para definir sua vitória após 1h37min.

DUPLAS - Marcelo Melo e o croata Marin Cilic foram massacrados pelo indiano Leander Paes e pelo checo Radek Stepanek por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/2, na semifinal de Xangai. Melo e Cilic vinham de boas vitórias no torneio, mas não resistiram aos atuais campeões do Aberto da Austrália. Na disputa pelo título nas duplas, Paes e Stepanek vão duelar com os indianos Mahesh Bhupathi e Rohan Bopanna.