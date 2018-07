Murray bate Federer e vai à final em Xangai; Djokovic busca revanche

Murray, que tenta seu terceiro título consecutivo em Xangai, superou o número um do mundo, Roger Federer, por 6-4 e 6-4 depois de Djokovic vencer Tomas Berdych.

Federer, que entregou uma quebra fundamental no primeiro set graças a três duplas faltas, ganhou um respiro por conta da chuva, assim que Murray ficou com 5-4 no segundo set. Mas o suíço não conseguiu impedir a vitória do britânico.

Murray tentará sua terceira vitória seguida sobre Djokovic. Ele venceu o sérvio número dois do mundo nas semifinais do torneio olímpico e na final do Aberto do EUA.

Djokovic também impressionou ao bater Berdych. Quando o tcheco começou a reagir, o primeiro set já apontava 5-1 para o sérvio. No segundo set, o desempenho foi parecido e levou o número dois do mundo à sua primeira final em Xangai.

(Por Martyn Herman e Amlan Chakraborty)