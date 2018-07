Murray bate Federer pela 8ª vez e é campeão em Xangai

XANGAI - O britânico Andy Murray conquistou neste domingo seu segundo título na temporada e o 16º da carreira ao vencer o suíço Roger Federer por 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-2, na final do Masters 1.000 de Xangai, na China.

Cabeça de chave número quatro do torneio, Murray precisou de apenas 1h25min para bater Federer, terceiro favorito, pela oitava vez na carreira, contra cinco triunfos do suíço.

Com o título, o britânico permanecerá no quarto lugar do ranking da ATP, enqanto Federer, que não participou na edição passada do torneio, recuperará a segunda posição, ultrapassando o sérvio Novak Djokovic.