Murray bate francês em estreia no Torneio de Roterdã

ROTERDÃ - Ainda em busca do seu melhor tênis neste início de temporada, Andy Murray fez boa estreia no ATP 500 de Roterdã, nesta quarta-feira. O britânico, atual número seis do mundo, derrotou o francês Edouard Roger-Vasselin por 2 sets a 0, com duplo 6/3, pela rodada de abertura da competição holandesa.

Murray dominou o adversário sem maiores dificuldades e abriu vantagem no placar ao faturar duas quebras de saque no set inicial. Sem sofrer ameaças em seu serviço, o favorito seguiu melhor na segunda parcial e, com nova quebra, faturou a primeira vitória no torneio após 1h29min.

Na segunda rodada, o britânico vai enfrentar o austríaco Dominic Thiem, que avançou ao superar o finlandês Jarkko Nieminen por 2 a 1, com parciais de 6/4, 4/6 e 6/4.

Em Roterdã, Murray entrou em quadra embalado pelas duas vitórias conquistadas no duelo da Copa Davis contra os Estados Unidos, no fim de janeiro. Antes, teve desempenho irregular no Aberto da Austrália e fora eliminado nas quartas de final pelo suíço Roger Federer.