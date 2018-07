Murray bate americano em estreia e pegará Dimitrov em Cincinnati

Depois de conquistar o título em Montreal no último domingo, o britânico Andy Murray começou bem sua caminhada em busca de seu terceiro troféu do Masters 1000 de Cincinnati. Diante do dono da casa, o norte-americano Mardy Fish, o número 2 do mundo venceu na estreia por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6, na noite da última quarta-feira.

Murray chegou embalado a Cincinnati, após bater Novak Djokovic na final no Canadá e faturar seu quarto título em 2015. E logo de cara, ele despachou o veterano Fish, de 33 anos, número 1034 do mundo que foi convidado para o torneio pois se despedirá do tênis profissional no US Open.

A vitória em dois sets, no entanto, não escondeu o péssimo dia de Murray no saque. Tanto na primeira quanto na segunda parcial o britânico foi quebrado com facilidade. Para compensar, foi agressivo no serviço do adversário e obteve a vantagem necessária para fechar a partida.

Com pouco tempo para descansar, Murray volta à quadra já nesta quinta-feira para enfrentar o búlgaro Grigor Dimitrov, cabeça de chave número 16, que eliminou Vasek Pospisil na estreia.

Em outra partida que terminou tarde em Cincinnati, já que as chuvas na cidade atrasaram boa parte da programação do dia, o espanhol Feliciano López derrotou o italiano Andreas Seppi por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/2, e agora terá pela frente seu compatriota Rafael Nadal, oitavo cabeça de chave.

FEMININO

Na chave feminina, destaque para a tranquila vitória da bielo-russa Victoria Azarenka sobre a dinamarquesa Caroline Wozniacki por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/4. Ex-número 1 do mundo, Azarenka mostrou um pouco de seu melhor tênis e agora terá pela frente a russa Anastasia Pavlyuchenkova.

Ainda na quarta-feira, a alemã Andrea Petkovic garantiu vaga na próxima fase ao passar pela italiana Camila Giorgi por 2 set a 1, com parciais de 5/7, 6/3 e 6/3. Lucie Safarova, Anna Schmiedlova, Caroline Garcia, Sloane Stephens e Elina Svitolina também venceram suas partidas e avançaram em Cincinnati.