Murray bate Troicki de virada e avança em Roland Garros

O duelo foi paralisado na segunda-feira após a disputa do quarto set, quando Murray empatou a partida após perder as duas primeiras parciais. Nesta terça-feira, Troicki começou melhor o set decisivo e chegou a abrir 5/2. Em seguida, o britânico confirmou o seu serviço, fez 5/3, mas viu o número 15 do mundo abrir 30/0 no nono game.

Murray, porém, reagiu. Conseguiu duas quebras de serviço, teve três match-points salvos por Troicki, mas triunfou por 7/5. Assim, o britânico igualou o seu melhor desempenho em Roland Garros, que foi em 2009, quando também avançou às quartas de final.

Agora, o britânico vai enfrentar o argentino Juan Ignacio Chela, que venceu na segunda-feira o colombiano Alejandro Falla por 3 sets a 2. Murray venceu seis das sete partidas que disputou contra o tenista sul-americano.