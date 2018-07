Murray bate Verdasco e vai às quartas de final em Queen's

Murray é o cabeça de chave número 1 em Queen''s e venceu o torneio duas vezes, em 2011 e 2013. Agora, com o triunfo sobre Verdasco, o 11º em 12 partidas contra o espanhol, o britânico segue firme em busca de mais um título, além de seguir em atividade na sua preparação para Wimbledon, Grand Slam que venceu em 2013.

Tentando sempre forçar o saque, tanto que fez sete aces, Verdasco cometeu dez duplas-faltas na partida. Numa delas, logo no segundo game da partida, Murray conseguiu a primeira quebra de serviço da partida, que acabou sendo devolvida no sétimo. O duelo, então, seguiu igual até o 12º game, quando Murray converteu mais um break-point e fechou a parcial em 7/5.

O segundo set teve definição bem parecida, afinal, o britânico fechou a partida em 2 a 0 e a parcial em 6/4 ao converter um break-point no último game. Agora, nas quartas de final, Murray vai duelar com o algoz de Grigor Dimitrov, o atual campeão do Torneio de Queen''s.

Nesta quinta, em uma partida de 34 aces, o número 11 do mundo foi surpreendido e acabou deixando a disputa ao perder para o luxemburguês Gilles Muller, 48º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/5), em 1 hora e 15 minutos. Murray lidera o confronto direito com Muller por 3 a 0.