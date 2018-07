Murray cai para quinto lugar no ranking da ATP

O desempenho ruim no Masters 1000 de Montecarlo fez o britânico Andy Murray perder a quarta colocação no ranking da ATP, divulgado nesta segunda-feira pela entidade. O tenista escocês foi eliminado na estreia pelo alemão Philipp Kohlschreiber e está com 5.485 pontos. Murray foi ultrapassado pelo argentino Juan Martin del Potro, que não entra em quadra desde o Aberto da Austrália, e tem 5.725 pontos.

Já o espanhol Fernando Verdasco voltou a figurar no top 10 do ranking da ATP. Derrotado pelo compatriota Rafael Nadal na final de Montecarlo, ele soma, agora, 3.145 pontos. Com isso, ele superou o francês Jo-Wilfried Tsonga (décimo, com 3.005 pontos), o croata Marin Cilic (11º) e o chileno Fernando González (12º), alcançando a nona colocação na lista.

Mesmo sem entrar em quadra, o suíço Roger Federer manteve liderança folgada, com 10.690 pontos. Sua vantagem para Novak Djokovic subiu para 3.300 pontos, já que o tenista sérvio parou nas semifinais em Montecarlo, onde defendia o vice-campeonato de 2009. Com a queda prematura, sua vantagem para Nadal, terceiro colocado da lista e hexacampeão em Montecarlo, diminuiu para 410 pontos.

O russo Nikolay Davydenko permanece na sexta colocação, seguido pelo norte-americano Andy Roddick e pelo sueco Robin Soderling. Melhor brasileiro no ranking da ATP, Thomaz Bellucci foi eliminado na primeira rodada de Montecarlo por Kohlschreiber e caiu duas posições. Agora, ele está na 33ª colocação, com 1.322 pontos.

Já o gaúcho Marcos Daniel voltou a figurar no top 100 do ranking da ATP. No domingo, ele derrotou o alemão Bastian Knittel por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 6/7 (5/7) e 6/4, e conquistou o título do Torneio Challenger de Blumenau. Com a conquista, o brasileiro subiu 14 posições na lista e está em 95.º lugar, com 557 pontos.

Ranking da ATP, 19/04:

1.º Roger Federer (SUI), 10.690 pontos

2.º Novak Djokovic (SER), 7.390

3.º Rafael Nadal (ESP), 6.980

4.º Juan Martin del Potro (ARG), 5.725

5.º Andy Murray (ING), 5.485

6.º Nikolay Davydenko (RUS), 5.335

7.º Andy Roddick (EUA), 4.780

8.º Robin Soderling (SUE), 4.595

9.º Fernando Verdasco (ESP), 3.145

10.º Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 3.005

11.º Marin Cilic (CRO), 2.980

12.º Fernando González (CHI), 2.880

13.º Mikhail Youzhny (RUS), 2.380

14.º Tomas Berdych (RCH), 2.270

15.º Ivan Ljubicic (CRO), 2.250

16.º Juan Carlos Ferrero (ESP), 2.240

17.º David Ferrer (ESP), 2.225

18.º Gael Monfils (FRA), 2.040

19.º Radek Stepanek (RCH), 1.895

20.º Tommy Robredo (ESP), 1.730

-------------------------------------

33.º Thomaz Bellucci (BRA), 1.322

95.º Marcos Daniel (BRA), 557

103.º Ricardo Mello (BRA), 533

115.º João Souza (BRA), 436

126.º Thiago Alves (BRA), 410

153.º Júlio Silva (BRA), 336

189.º Ricardo Hocevar (BRA), 239