Murray comemora classificação para o ATP Finals

"É ótimo conquistar a classificação agora para o ATP Finals. É incrível jogar diante de todo aquele público novamente. Havia uma grande atmosfera lá no ano passado", afirmou o britânico, que terá a chance de contar com a torcida a favor pela segunda vez. "A organização promoveu um grande evento na Arena O2 no ano passado e estou ansioso para competir novamente".

Murray, de 23 anos, tenta se recuperar na temporada depois de cair de rendimento no final do primeiro semestre. O escocês foi semifinalista em Wimbledon e conquistou seu único título do ano no início de setembro, no Masters de Toronto, depois de começar 2010 com o vice-campeonato do Aberto da Austrália.

Além de Murray, que disputará o ATP Finals pela terceira vez seguida, já estão garantidos em Londres o número 1 do mundo Rafael Nadal, o sérvio Novak Djokovic e o suíço Roger Federer.