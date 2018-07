Murray conquista Queen's e mostra estar pronto para Wimbledon

LONDRES - Depois de ficar de fora de Roland Garros por conta de dores nas costas, Andy Murray mostrou que está recuperado e pronto para vencer o Torneio de Wimbledon em casa pela primeira vez. Neste domingo o britânico ficou com o título do Torneio de Queen''s, disputado no clube homônimo, também em Londres.

Na abertura da temporada na grama, Murray faturou seu terceiro título em Queen's, repetindo as conquistas de 2009 e 2011. Na decisão ele começou mal, mas virou sobre o croata Marin Cilic, parciais de 5/7, 7/5 e 6/3, em pouco mais de duas horas e meia de partida. O jogo sofreu atraso de mais de três horas por conta da usual chuva londrina.

Vice-campeão em Wimbledon no ano passado, Murray vai começar o Grand Slam inglês, daqui a uma semana, como favorito a fazer frente a Novak Djokovic. O britânico foi campeão dos Jogos de Londres/2012 no mesmo local e depois venceu o US Open para faturar seu primeiro e por enquanto único título de Grand Slam.

Neste ano, Murray venceu o Torneio de Brisbane e o Masters 1.000 de Miami. Ao ser campeão em Queen''s, chegou ao seu 27º título de simples em 41 finais. Cilic, o 12º do ranking mundial, somou seu oitavo vice em 17 decisões.