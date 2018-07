Murray decepciona e cai na estreia no ATP de Roterdã Um dos favoritos ao título, o escocês Andy Murray decepcionou a torcida holandesa nesta quarta-feira ao ser eliminado logo em sua estreia no ATP 500 de Roterdã. O segundo cabeça de chave foi derrotado pelo cipriota Marcos Baghdatis por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, em apenas 1 hora de partida.