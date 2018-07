Murray derrota Cilic e avança à semifinal em Miami

Murray espera agora o vencedor do confronto entre o francês Richard Gasquet e o checo Tomas Berdych, que se enfrentam ainda nesta quinta, para conhecer seu adversário nas semifinais. Do outro lado da chave, o espanhol David Ferrer e o alemão Tommy Haas duelam por uma vaga na decisão.

Apesar da vitória, Murray levou um susto no início do primeiro set, ao ser quebrado logo no primeiro game em que sacou. O britânico ainda cederia mais uma quebra ao adversário no set inicial, mas conseguiria fechar em 6/4. Na segunda parcial, o número 3 do ranking da ATP também deu um susto, ao ser quebrado no oitavo game, mas conseguiu fechar a partida.

Mesmo com melhor posição no ranking, Murray deve ter trabalho na semifinal, já que não tem grande retrospecto diante dos dois possíveis adversários. Contra Gasquet, décimo colocado na ATP, foram quatro vitórias em sete partidas, enquanto contra Berdych, sexto do mundo, são quatro triunfos para cada lado.