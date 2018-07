Murray bate Ferrer na abertura do Grupo Ilie Nastase no ATP Finals

Único representante da casa no ATP Finals, o britânico Andy Murray estreou com vitória nesta segunda-feira ao derrotar o espanhol David Ferrer por 2 sets a 0, com duplo 6/4. Foi a abertura do Grupo Ilie Nastase na competição que reúne os oito melhores tenistas da temporada, na quadra dura da Arena O2, em Londres.

A vitória em sets diretos já deixa o tenista escocês em boa vantagem na chave que tem ainda o suíço Stan Wawrinka e o espanhol Rafael Nadal. Os dois se enfrentam ainda nesta segunda.

Atual número dois do mundo, Murray dominou Ferrer durante quase toda a partida. Mas, no set inicial, só assumiu a dianteira do placar nos pontos finais. Ferrer cometeu uma dupla falta e cedeu a quebra de saque, deixando o tenista da casa em vantagem na partida.

O espanhol, contudo, reagiu rapidamente. Quebrou o serviço do rival logo no primeiro game do segundo set, e sem ceder pontos. Ferrer chegou a abrir 3/1, mas permitiu a reação de Murray. Ele venceu três games em sequência e virou o marcador para 4/3. Embalado, obteve nova quebra para confirmar o set e a vitória na estreia, após 1h30min.

Ainda nesta segunda, o brasileiro Marcelo Melo fará sua estreia na chave de duplas do ATP Finals. Ele e o croata Ivan Dodig vão enfrentar os franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut. Melo é o atual líder do ranking individual das duplas. E, vivendo grande fase, tornou sua dupla uma das favoritas ao título em Londres.