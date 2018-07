Murray derrota Lopez e duela com Nadal nos Emirados Árabes

O espanhol Rafael Nadal e o britânico Andy Murray vão duelar logo no segundo dia de 2015. Nesta quinta-feira, o número 6 do mundo avançou às semifinais do Torneio de Exibição de Abu Dabi, o Mubadala World Tennis Championship, ao derrotar o espanhol Feliciano Lopez, 14º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/1), 5/7 e 6/4, em 2 horas e 29 minutos.

Murray conseguiu a primeira quebra de saque da partida no quarto game, mas em seguida perdeu o seu serviço. Assim, a definição do set seguiu para o tie-break, vencido pelo britânico. Já a segunda parcial seguiu sem quebras de saque até o 12º game, quando Lopez converteu um break point, fez 7/5 e forçou a realização do terceiro set.

A parcial decisiva teve cinco quebras de serviço em dez games, sendo a última delas no nono, favorável a Murray. Em vantagem de 5/4, o britânico teve o seu saque ameaçado, mas conseguiu confirmá-lo para fechar a parcial em 6/4 e o jogo em 2 sets a 1, avançando na competição amistosa.

O Torneio de Exibição de Abu Dabi tem ainda uma partida nesta quinta-feira, entre o suíço Stan Wawrinka e o espanhol Nicolás Almagro e definirá o adversário do sérvio Novak Djokovic na outra semifinal, marcada para esta sexta-feira, assim como o duelo entre Nadal e Murray. O tenista derrotado vai encarar Lopez na disputa do quinto lugar.