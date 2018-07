Murray derrota Mahut e faz rodada dupla em Queen's

A partida marcou o retorno de Murray ao tênis após ficar fora de Roland Garros por causa de uma lesão nas costas. E o britânico se vingou da derrota para Mahut em Queen''s no ano passado. Com a vitória, o número 2 do mundo avançou para a segunda rodada e vai enfrentar, ainda nesta quinta, o australiano Marinko Matosevic, 65º colocado no ranking da ATP.

Já Tsonga não conseguiu entrar em quadra na quarta por causa do atraso nas programação provocado pela chuva. Nesta quinta, na estreia no Torneio de Queen''s, o semifinalista de Roland Garros e número 7 do mundo derrotou o também francês Edouard Vasselin, 66º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (2/7) e 6/3.

Seu adversário na segunda rodada, também nesta quinta, será o holandês Igor Sijsling, número 60 do mundo, que superou o usbeque Denis Istomin, 46º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/1.

O checo Tomas Berdych se garantiu nas quartas de final do Torneio de Queen''s ao vencer o esloveno Grega Zemlja, 51º colocado no ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Agora, o número 6 do mundo espera a definição do seu próximo adversário, que sairá do confronto entre o croata Marin Cilic, atual campeão em Queen''s, e o espanhol Feliciano Lopez, que derrotou o francês Julien Benneteau por 2 sets a 0, com parciais 7/6 (7/5) e 6/4.

Ex-número 1 do mundo, o australiano Lleyton Hewitt, hoje apenas em 82º lugar no ranking da ATP, também se garantiu nas quartas de final ao vencer o norte-americano Sam Querrey, número 19 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/3 e 6/4. Ele vai lutar por uma vaga na semifinal com quem passar do duelo entre o argentino Juan Martin del Potro e o britânico Daniel Evans.

DUPLAS - O brasileiro Bruno Soares e o austríaco Alexander Peya se garantiram nas quartas de final da chave de duplas do Torneio de Queen''s com a vitória sobre o sul-africano Raaven Klaasen e o sueco Johan Brunstrom por 2 sets a 0, com um duplo 6/2, em apenas 49 minutos. Agora, eles vão duelar com os norte-americanos Ryan Harrison e Sam Querrey.

Já o brasileiro Marcelo Melo e o crosta Ivan Dodig foram eliminados logo na partida de estreia. Nesta quinta, eles perderam para o britânico Jamie Murray, irmão de Andy,e o australiano John Peers por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (7/2), em 1 hora e 12 minutos.