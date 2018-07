Murray derrota Monaco e faz a final em Xangai O britânico Andy Murray segue com campanha impecável no Masters 1000 de Xangai. Neste sábado, o quarto melhor tenista do ranking mundial garantiu uma vaga na decisão ao superar o argentino Juan Monaco por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1. Ele aguarda na final o vencedor do confronto entre Novak Djokovic e Roger Federer.