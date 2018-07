Murray derrota Raonic em final e faz história em Queen's

Andy Murray superou o potente saque de Milos Raonic neste domingo para fazer mais uma vez história no tênis britânico. Ao virar sobre o canadense pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 6/7(5/7), 6/4 e 6/3, o escocês se sagrou campeão do Torneio de Queen's pela quinta vez, um recorde na história da competição londrina, de nível ATP 500.

Murray, que defendia o título conquistado em 2015, também levantou o troféu em 2009, 2011 e 2013. Assim, deixou para trás uma lista de jogadores que venceram quatro vezes em Queen's, como o norte-americano Andy Roddick, o australiano Lleyton Hewitt, o alemão Boris Becker e o americano John McEnroe e o australiano Roy Emerson.

Em clima de preparação para Wimbledon, Murray fez um duelo equilibrado com Raonic desde o início. Tanto que o set inicial terminou sem sequer uma chance de quebra entre os dois tenistas. Após perder no tie-break, o tenista da casa reagiu na segunda parcial, faturando duas quebras de saque, apesar do bom rendimento do canadense no fundamento.

Conhecido pelos saques velozes, Raonic cravou 14 aces na partida e teve aproveitamento de 77% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço. Mas nada disso impediu que Murray obtivesse outras duas quebras no terceiro set, selando a vitória e confirmando o título após 2h13min de confronto.

Com o resultado, o escocês chegou ao seu 37º título na carreira, sendo o sétimo na grama, e o primeiro desde o retorno da parceria com o técnico Ivan Lendl.