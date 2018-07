Andy Murray derrota romeno na estreia no Masters de Madri

Número 1 do mundo, o escocês Andy Murray estreou com uma vitória tranquila no Masters 1000 de Madri, nesta terça-feira. O líder do ranking venceu o romeno Marius Copil por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1h23min de confronto no saibro da capital espanhola. Ele avançou às oitavas de final.

Diante do 104º do ranking, Murray fez o suficiente para superar o rival sem sobressaltos. Ele não teve o saque ameaçado em nenhum momento da partida e faturou duas quebras, uma em cada set. Além de se defender bem, o escocês também foi preciso nos games de serviço do rival. Cometeu apenas 9 erros não forçados, contra 26 do romeno.

Murray vem elevando o nível do seu tênis no saibro nas últimas semanas. No primeiro torneio da giro europeia de saibro, ele caiu na segunda rodada em Montecarlo. Na sequência, já chegou à semifinal, em Barcelona. Em Madri, exibiu performance muito mais consistente que as anteriores.

O tenista escocês ainda não conhece seu adversário das oitavas de final. Sairá do confronto entre o croata Borna Coric e o vencedor do duelo entre os franceses Lucas Pouille e Pierre-Hugues Herbert. Assim, o número 1 do mundo só deve entrar em quadra novamente na quinta-feira.

Além dele, o belga David Goffin garantiu seu lugar nas oitavas, ao vencer o alemão Florian Mayer em sets bem distintos. O nono cabeça de chave fechou o jogo com parciais de 7/6 (7/3) e 6/0. Seu próximo adversário sairá do confronto entre o canadense Milos Raonic e o luxemburguês Gilles Müller.

Müller venceu nesta terça o alemão Tommy Haas, por 6/4 e 7/6 (9/7), enquanto Borna Coric superou outro alemão, Mischa Zverev, por 6/3 e 7/6 (7/5).

Em outros jogos já finalizados nesta terça, os tenistas da casa foram surpreendidos. A começar por Pablo Carreño Busta, uma das sensações da temporada. Ele foi eliminado pelo francês Benoit Paire por 6/3 e 6/4. Roberto Bautista Agut não resistiu aos 35 aces do croata Ivo Karlovic e foi derrotado por 7/6 (7/4), 6/7 (9/11) e 7/6 (9/7).

Albert Ramos, por sua vez, se despediu diante do argentino Diego Schwartzman, vitorioso do jogo por 6/1 e 6/3. Já Tommy Robredo foi eliminado por outro veterano espanhol. Nicolas Almagro levou a melhor por 6/3, 3/6 e 6/1. Ainda nesta terça, o norte-americano Ryan Harrison despachou o australiano Bernard Tomic por 7/5, 4/6 e 6/2.