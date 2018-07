Murray derruba Raonic e avança à semifinal em Madri

Foi a maior vitória de Murray no saibro nesta temporada até agora. No ATP 250 de Munique, quando faturou seu primeiro título no piso lento, o britânico não havia superado tenistas de maior relevância no ranking. Em Madri, ele já cravou dois "pneus" nas primeiras rodadas e despachou Raonic, em grande fase, sem ceder set.

Para tanto, Murray precisou mostrar força na devolução, diante do potente serviço do rival. Raonic cravou oito aces e acertou 82% dos pontos quando jogou com o primeiro saque. Apesar disso, o terceiro colocado do ranking obteve duas quebras de saque, uma em cada set, e não perdeu o serviço em nenhum momento da partida.

Na semifinal, Murray terá mais um rival complicado pela frente. Seu adversário vai sair do duelo entre o espanhol David Ferrer e o japonês Kei Nishikori - eles se enfrentam ainda nesta sexta.

Mais cedo, o checo Tomas Berdych se credenciou para o confronto com o espanhol Rafael Nadal na semifinal. Com uma grande virada, Berdych venceu dois tie-breaks seguidos para desbancar o norte-americano John Isner pelo placar de 3/6, 7/6 (9/7) e 7/6 (7/1). Favorito ao título, Nadal derrotou o búlgaro Grigor Dimitrov por 2 a 0 no início do dia.