Murray diz que deseja seguir com Lendl por longo tempo

"Quando começamos, era algo de curto prazo. ''Vamos ver como serão os primeiros meses do ano''. Agora estamos perguntando o que é que vamos fazer em quatro ou cinco anos Somos muito honestos e abertos e é por isso que estamos planejando um longo período", disse, em entrevista ao jornal inglês Daily Mail.

Sem nunca ter vencido um torneio do Grand Slam até esta temporada, Murray anunciou que começaria a ser treinado por Lendl em 31 de dezembro de 2011. O britânico explicou que a experiência como tenista do técnico e a forma como ele lida com as derrotas foram decisivas para o sucesso da parceria.

"Depois que eu perdi na semifinal do Aberto da Austrália, Ivan parecia dizer as coisas certas, que foi quando eu soube. Quando eu perdi em Wimbledon ele sabia exatamente o que eu estava sentindo, porque ele esteve lá mesmo", comentou.

Neste ano, antes de vencer o US Open, Murray conquistou a medalha de ouro no torneio de tênis dos Jogos Olímpicos de Londres. O britânico explicou que este triunfo lhe deu mais confiança.

"Desde os Jogos Olímpicos que eu me sinto um pouco melhor sobre mim mesmo. Acho que é mais fácil andar com a cabeça erguida, enquanto que antes eu estava sempre de cabeça baixa, não querendo que ninguém me visse ou dissesse qualquer coisa", afirmou

Murray reconheceu que a conquista do título do US Open tirou um enorme peso das suas costas. "É bom não ter que se preocupar com mais nada e ver o que mais eu posso conseguir", disse.