Murray, Djokovic e Ferrer chegam às oitavas no Aberto da Austrália

MELBOURNE - Novak Djokovic e David Ferrer avançaram às oitavas de final do Aberto da Austrália neste sábado após derrotar respectivamente o francês Nicolas Mahut e o argentino Juan Ignacio Chela.

O sérvio e número um do mundo derrotou Mahut por 6-0, 6-1 e 6-1 e enfrentará mais adiante o vencedor da partida entre o canadense Milos Raonic e o veterano local Lleyton Hewitt, enquanto o espanhol Ferrer bateu Chela por 7-5, 6-2 e 6-1.

Nas oitavas do torneio Ferrer irá encarar o francês Richard Gasquet, que derrotou o sérvio Janko Ripsarevic na terceira rodada de Melbourne.

Já Andy Murray reafirmou sua reputação de carrasco de franceses ao passar à fase seguinte da competição vencendo Michael Llodra por 6-4, 6-2 e 6-0.

O britânico e quarto cabeça de chave, que perdeu as últimas duas finais do Aberto da Austrália, obteve a vigésima-quinta vitória em suas últimas 26 partidas contra tenistas franceses com um excelente voleio após 109 minutos de jogo.

Nas oitavas de final Murray enfrentará o cazaque Mikhail Kukushkin, que derrotou o francês Gael Monfils no dia anterior.