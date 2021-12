Andy Murray crê que Novak Djokovic já tomou a vacina contra covid-19

O britânico Andy Murray, ex-número 1 do mundo, acredita que o sérvio Novak Djokovic, atual líder do ranking da ATP, já tomou a vacina contra a covid-19 e assim está totalmente apto a disputar o Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada e torneio em que é o rei absoluto, tendo vencido todas as nove finais que disputou ali.

"Não sei qual é a situação de Novak, mas vi que ele está inscrito para o Australian Open e então só posso imaginar que Djokovic está vacinado", opinou Murray em entrevista ao jornal inglês Press and Journal. "Essas foram as regras que nos informaram e então não posso imaginar outra coisa".

Murray também deixou claro que acha muito importante a presença de Djokovic em Melbourne. "Seus números no Australian Open são espetaculares e está em jogo também o 21.º troféu de Grand Slam. Assim, espero vê-lo no torneio, já que tudo o que queremos é sempre ver os melhores em quadra".

Autoridades australianas já afirmaram que somente tenistas vacinados contra a covid-19 poderão competir. Mas o líder do ranking segue sem revelar se tomou o imunizante. O pai de Djokovic sugeriu no mês passado que seu filho não iria disputar o torneio. Chegou até a acusar de "chantagem" os organizadores.

Sobre a troca de treinadores e o trabalho agora com Jan de Witt, Murray está empolgado. "Está tudo indo bem. Optei por não jogar a fase final da Copa Davis para ter mais duas semanas de preparação, então poderei começar a temporada antes dos outros. Viajo para disputar a exibição de Abu Dabi e vou antes para poder me adaptar bem e treinar ao ar livre, já que aqui estive jogando com teto fechado".