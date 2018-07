Murray e Berdych avançam às quartas no Torneio de Roterdã

Os favoritos vão confirmando esta condição e seguem avançando no Torneio de Roterdã, disputado em quadras duras na Holanda. Principal cabeça de chave da competição, o britânico Andy Murray se classificou às quartas de final nesta quinta-feira ao passar pelo canadense Vasek Pospisil. Já o terceiro cabeça de chave, o checo Tomas Berdych, bateu o italiano Andreas Seppi.

Murray esteve longe de seus melhores dias, mas ainda assim garantiu a vitória. Irregular no serviço, ele permitiu duas quebras ao adversário, mas mostrou-se superior nos momentos decisivos. O número 4 do mundo superou o potente saque de Pospisil para garantir a vaga.

Depois de eliminar o 59.º do mundo, Murray terá pela frente o cabeça de chave número 8, Gilles Simon. Também nesta quinta-feira, o francês confirmou o favoritismo para passar sem maiores dificuldades por seu compatriota Jeremy Chardy, número 34 do ranking da ATP, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

Já Berdych teve bem mais dificuldades, mas também garantiu vaga nas quartas de final nesta quinta ao derrotar Seppi. Diante do 35.º do ranking, o checo começou bem e chegou a aplicar um "pneu" logo de cara, mas depois viu o confronto se complicar. No fim, triunfou por 2 sets a 1, com parciais de 6/0, 3/6 e 6/3.

Berdych encaixou 10 aces, venceu 85% dos pontos em que acertou o primeiro serviço e por isso arrancou para o triunfo. Nas quartas, o número 7 do mundo terá pela frente o francês Gael Monfils, 21.º do ranking, que na segunda rodada eliminou o espanhol Roberto Bautista Agut.