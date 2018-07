Murray e Berdych estreiam com vitória no Torneio de Dubai

O escocês Andy Murray e o checo Tomas Berdych estrearam com vitória na difícil chave do Torneio de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, nesta terça-feira. Número 3 do ranking da ATP, o tenista britânico foi quem teve mais trabalho, diante do potente saque de Gilles Müller, de Luxemburgo. Murray resistiu ao adversário e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5, em 1h45min de duelo.

Para tanto, precisou segurar o bom serviço de Müller e caprichar também no seu saque. Com boas devoluções, não se abalou com os 11 aces do rival e acertou outros 9. Além disso, teve melhor desempenho nos pontos em seu saque, com 80% de acerto, contra 70% do tenista de Luxemburgo.

No set inicial, Murray cedeu três chances de quebra ao adversário, mas salvou todas as chances e sustentou o saque. Com uma quebra, levou a melhor na parcial e abriu vantagem no jogo. No segundo set, o confronto ficou mais equilibrado. E o escocês perdeu o saque quando servia para o jogo. Mas na sequência não desperdiçou a chance e confirmou a vitória. Seu próximo adversário é o português João Sousa.

Berdych, por sua vez, precisou de um tie-break para superar o francês Jeremy Chardy, pelo placar de 7/6 (7/2) e 6/4. Na sequência, o checo terá pela frente o italiano Simone Bolelli, que avançou na chave ao eliminar o francês Lucas Pouille por duplo 6/3.

Ainda nesta terça avançaram em Dubai os espanhóis Feliciano Lopez e Roberto Bautista, o ucraniano Sergiy Stakhovsky, o cipriota Marcos Baghdatis, o croata Borna Coric e o turco Marsel Ilhan.