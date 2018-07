Murray é campeão em Brisbane sob olhares de Lendl

BRISBANE - O britânico Andy Murray conquistou neste domingo o título do Torneio de Brisbane, na Austrália, e voltou a mostrar que é forte favorito a faturar o seu primeiro Grand Slam da carreira no Aberto da Austrália que terá início no próximo dia 16. Na final em Brisbane, o atual número 4 do mundo atropelou o ucraniano Alexandr Dolgopolov por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/3, em uma hora e 17 minutos de jogo.

Murray, assim, se sagrou campeão logo no primeiro torneio que ele disputa desde que anunciou Ivan Lendl, ex-líder do ranking mundial, vencedor de oito títulos de Grand Slam e considerado um dos maiores tenistas de todos os tempos, como o seu novo técnico. O norte-americano de origem checa acompanhou o britânico em Brisbane.

Para chegar ao 22.º título da carreira (só perdeu nove finais), Murray mais uma vez sacou muito bem. Tanto que não cedeu nenhum ponto nos três primeiros games. Depois, emplacou uma sequência de vitórias seguidas em nove games, do 3/1 no primeiro set ao 4/0 no segundo. Assim, ele fechou a semana tendo sofrido apenas seis quebras de saque em cinco jogos.

"Eu saquei muito bem de novo. O jogo ficou apertado no segundo set, mas eu segui focado. Ele estava ganhando alguns winners, mas eu não me desconcentrei", comentou Murray.

Já Dolgopolov, que disputou apenas a sua terceira final no circuito mundial da ATP, lamentou uma lesão no pé direito. "Eu tentei fazer o meu melhor e ficar em quadra, porque a arena estava cheia e você nunca quer sair de algo assim."