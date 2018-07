Murray e Del Potro estreiam com vitória em Paris

Murray encaminhou a vitória com tranquilidade, contando com bom desempenho no saque. Foram 12 aces e um aproveitamento de 84% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço. Assim, soube tirar vantagem das oscilações do francês no saque para faturar quatro quebras de saque, três delas no segundo set.

Com a boa vitória na estreia, diante de um adversário em bom momento no circuito, Murray se consolidou como o principal favorito ao título. Terceiro cabeça de chave, o escocês se tornou o tenista mais visado do campeonato após a desistência de Roger Federer e a inesperada derrota de Novak Djokovic na estreia.

Em Paris, o britânico tenta faturar seu primeiro título de Masters 1000 na temporada, após faturar o título olímpico e seu primeiro troféu de Grand Slam, no US Open. Nas oitavas, ele terá pela frente uma das surpresas do campeonato, o polonês Jerzy Janowicz, que saiu do qualificatório e já eliminou o alemão Philipp Kohlschreiber e o croata Marin Cilic.

Juan Martín del Potro, por sua vez, superou o colombiano Alejandro Falla por duplo 6/2, em um duelo sul-americano, nesta quarta. O argentino, que ganhou confiança ao bater Federer na final do ATP da Basileia, no domingo, enfrentará agora o local Michael Llodra, que despachou o norte-americano John Isner por 6/4 e 7/6 (7/5).

Ainda nesta quarta, Nicolas Almagro venceu Albert Ramos, por 7/6 (7/1), 6/7 (4/7) e 6/3, em confronto de espanhóis. Almagro será o próximo adversário do local Jo-Wilfried Tsonga, sexto cabeça de chave em Paris.