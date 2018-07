Murray e Djokovic vencem e vão às quartas em Xangai

Djokovic entrou em quadra primeiro e não deu chances ao espanhol Feliciano Lopez. Em apenas 1h08min de partida, venceu por duplo 6/3, com grande aproveitamento no saque. Cravou 12 aces e acertou 93% pontos quando jogou com o primeiro serviço.

Seu próximo adversário sairá do confronto entre o alemão Tommy Haas e seu compatriota Janko Tipsarevic. Os dois tenistas se enfrentam ainda nesta quinta.

Depois do "passeio" de Djokovic, Murray entrou em quadra para fazer sua estreia em Xangai. O atual bicampeão do torneio não jogou na rodada anterior porque o alemão Florian Mayer havia desistido do duelo.

O campeão olímpico só precisou de 57 minutos para superar o ucraniano Alexandr Dolgopolov, por duplo 6/2. Murray chegou a perder o saque em uma na única oportunidade que cedeu ao rival, no segundo set, mas não teve problemas para fechar a parcial com rapidez, após impor três quebras no set.

Em busca de uma vaga na semifinal, Murray volta à quadra nesta sexta-feira para enfrentar o checo Radek Stepanek, que resistiu aos 17 aces do norte-americano John Isner e venceu por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 6/7 (5/7) e 6/3.

Ainda nesta quinta, o checo Tomas Berdych e o francês Jo-Wilfried Tsonga garantiram confronto direto nas quartas de final. Atuais número sete e seis do mundo, eles ainda não garantiram classificação para disputar o ATP Finals, que reunirá os oito melhores tenistas da temporada, em Londres, no início de novembro.

Para alcançar as quartas em Xangai, Berdych precisou superar o americano Sam Querrey por 6/2, 6/7 (3/7) e 6/4, em 2h13min. Tsonga, por sua vez, teve menos trabalho para vencer o cipriota Marcos Baghdatis por 6/2 e 7/6 (7/2).

DUPLAS - Apesar do embalo pelos títulos em Kuala Lumpur e Tóquio, nas últimas semanas, a dupla formada pelo brasileiro Bruno Soares e pelo austríaco Alexander Peya foi eliminada logo na estreia em Xangai. Eles foram derrotados pelo austríaco Jurgen Melzer e pelo canadense Milos Raonic por 6/3 e 6/4.

Com a queda de Soares, o Brasil ficou com um representante na competição. Marcelo Melo joga ao lado do croata Marin Cilic ainda nesta quinta. Thomaz Bellucci, por sua vez, já foi eliminado na chave de simples e nas duplas.