Murray é eliminado por Berdych em Roland Garros

O escocês Andy Murray, atual número quatro do mundo, voltou a oscilar no saibro de Roland Garros neste domingo e acabou sendo eliminado pelo checo Tomas Berdych por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 7/5 e 6/3, nas oitavas de final.

Irregular no saibro nesta temporada, Murray abusou dos erros deste domingo. Foram 33 durante toda a partida. O britânico também teve problemas no saque, cedendo 14 chances de quebra para o adversário. Berdych aproveitou cinco delas e abriu vantagem no placar.

O checo, atual 17.º do ranking da ATP, também cometeu 33 erros não forçados, mas reduziu o efeito das falhas ao acertar 47 bolas vencedoras, diante de apenas 28 do número quatro do mundo.

Com fraca campanha na temporada de saibro, o escocês mostrou dificuldade em Roland Garros desde a estreia, quando mostrou reação ao virar sobre o francês Richard Gasquet, que chegou a abrir 2 sets a 0 no placar. Na partida anterior, Murray levou um "pneu" antes de eliminar o cipriota Marcos Baghdatis.

Nas quartas de final, Berdych terá pela frente o russo Mikhail Youzhny, que contou com a desistência do francês Jo-Wilfried Tsonga para avançar na competição. O cabeça de chave número 8, que perdeu o primeiro set por 6/2, abandonou a partida com problemas estomacais.