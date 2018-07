Murray e Ferrer ganham e avançam às quartas em Valência

Dois dos principais favoritos ao título, David Ferrer e Andy Murray confirmaram esta condição e avançaram às quartas de final do Torneio de Valência nesta quinta-feira. Cabeça de chave número 1, o espanhol Ferrer passou pelo compatriota Fernando Verdasco por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Já o segundo favorito, o britânico Murray, bateu o italiano Fabio Fognini, também em dois sets: 6/2 e 6/4.

No confronto espanhol, Ferrer não teve maiores problemas para passar por Verdasco. Em 1h07min de partida, o número 5 do mundo impôs seu jogo de fundo de quadra e aproveitou a irregularidade do adversário no saque - cometeu cinco duplas faltas - para conseguir nove break points. Confirmou apenas três, o suficiente para vencer.

Agora, o espanhol terá em seu caminho o brasileiro Thomaz Bellucci, que avançou nesta quinta graças ao W.O. de Roberto Bautista Agut. Será o sexto confronto entre eles, sendo que o brasileiro, número 58 do mundo, levou a melhor somente uma vez, em 2012, em Monte Carlo.

Quem avançar desta partida pode ter nas semifinais o britânico Andy Murray como adversário. O número 10 do mundo não tomou conhecimento de Fognini nesta quinta-feira e sequer cedeu break points ao 19.º colocado no ranking da ATP. Como Ferrer, confirmou três das oportunidades de quebra que teve para vencer.

Agora, Murray terá pela frente nas quartas de final o sul-africano Kevin Anderson, que também avançou graças a um W.O., de Martin Klizan, na segunda rodada. Será o quarto confronto entre os tenistas no circuito, com ligeira vantagem para o britânico, que venceu duas vezes.

Em outra partida realizada nesta quinta-feira, o francês Jeremy Chardy suou, mas passou pelo ucraniano Alexandr Dolgopolov por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 7/6 (7/4) e 7/5. Nas quartas, terá pela frente a surpresa espanhola Pablo Carreno Busta, que eliminou seu compatriota Feliciano López, quarto cabeça de chave, na segunda rodada.