Murray é o 3º tenista classificado para o ATP Finals

LONDRES - O britânico Andy Murray se tornou após a disputa do US Open o terceiro tenista classificado para o ATP Finals, que será disputado entre os dias 4 e 11 de novembro. Assim, ele se juntou ao espanhol Rafael Nadal e o sérvio Novak Djokovic, que já estavam classificados para o torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada.

Esta será a sexta vez consecutiva que Murray participará do ATP Finals. E as suas melhores campanhas foram em 2008, 2010 e 2012, quando avançou até as semifinais. Assim, ele tentará neste ano ser campeão pela primeira vez do torneio, que nunca foi vencido por um tenista britânico.Para isso, Murray vai apostar no seu retrospecto na Grã-Bretanha neste ano. O tenista escocês venceu as 12 partidas que disputou em casa e conquistou os títulos de Wimbledon e do Torneio de Queen''s.

"Eu joguei o meu melhor tênis na frente da minha torcida em Queen''s e Wimbledon neste ano, então eu espero manter isso em novembro na Arena O2", disse Murray. "Vai ser ótimo competir em Londres novamente pela primeira vez desde que venci Wimbledon", completou.

Para o torneio de duplas do ATP Finals, três parcerias já estão classificadas: os irmãos norte-americanos Bob e Mike Bryan, o austríaco Alexander Peya e o brasileiro Bruno Soares, além do indiano Leander Paes e do checo Radek Stepanek.